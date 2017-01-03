Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрированы новые случаи бешенства. Как сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по республике, зараженных животных обнаружили на территории Кезского и Балезинского районов.

В личное подсобное хозяйство в поселке Кез проникла енотовидная собака с признаками бешенства: не боялась людей, шаткая походка. Животное пало во дворе частного подворья. В Балезинском районе – бешеную собаку подвергнули эвтаназии.

«Трупы животных были доставлены в БУ УР «Глазовская межрайонная лаборатория» для постановки окончательного диагноза на бешенство. При исследовании патологического материала диагноз на бешенство был подтвержден. Ветеринарными специалистами проводятся все необходимые мероприятия в очаге заболевания», - говорится в сообщении.

За 2016 год в Кезском районе это уже четырнадцатый случай бешенства, в Балезинском – третий.

С начала 2016 года на территории Удмуртии зарегистрировано 116 случаев бешенства, за аналогичный период прошлого года было 125 случаев заболевания.

Управление напоминает, что защитить домашних питомцев от заболевания бешенством может только своевременная вакцинация, надежное ограждение частных подворий, плотно закрытые двери в хозяйственных постройках, в которых содержатся домашние животные.