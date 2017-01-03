США. Семейная пара из США подала иск на Apple. Как пишет Lenta.ru, они считают, что причиной ДТП, в котором погибла их пятилетняя дочь, стало приложение компании для видеосвязи FaceTime.

Смертельная авария произошла в канун Рождества 2014 года на одном из шоссе возле техасского города Даллас.

«В машину, где сидели супруги Джеймс и Бетани Модисетт, а также две их дочери, врезался автомобиль, за рулем которого находился 20-летний Гарреттом Уилхелмом. В результате супруги и одна из девочек серьезно пострадали, а пятилетняя Мория от полученных травм умерла в больнице», - пишет издание.

Полиция установила, что в момент столкновения Уилхелм пользовался приложением FaceTime.

Модисетты обвинили Apple в том, что компания не заботится о безопасности пользователей своей продукции и окружающих, поскольку не предусмотрела опцию блокировки FaceTime при движении на высокой скорости. Супруги утверждают, что использование этого приложения стало причиной аварии и гибели их дочери. Они требуют от корпорации выплатить денежную компенсацию.