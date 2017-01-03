Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 3 января, уборкой улиц Ижевска от снега занимаются 75 единиц техники. Как сообщает пресс-службы города, ночью было задействовано 72 машины.

2 января вывоз снега осуществили с улицы Коммунаров (от Лихвинцева до Наговицына - одна сторона), Песочной (вдоль автостоянки), Советской (от Вадима Сивкова до Свободы), с Воткинского шоссе.

Расчистку, расширение и перекидку снега сделали: Южная набережная, улица Олега Кошевого, улица Заречное шоссе, улица Дерябина, деревня Александрово, улица Удмуртская (от Карла Либкнехта до Чугуевского), улица Ленина (от Удмуртской до Орджоникидзе), улица 40 лет Победы (от Ленина до Камбарской), мост по ул. Максима Горького, улица Промышленная, улица Орджоникидзе, улица Воровского, кольцо у Нефтемаша, улица Ворошилова, улица Союзная, улица Берша, улица Совхозная, улица Сурикова, улица Профсоюзная, улица Потемкина, проезд Автозаводской, улица 9 Января (от 10 лет Октября до Воткнского шоссе), улица Петрова, улица Молодёжная, улица 10 лет Октября (от 40 лет Победы до Удмуртской).

Пешеходные переходы: Депутатская, Живхозная; Заречное шоссе (от Шевченко до переулка Инвентарного); Шабердинский тракт (от Шевченко до конечной ост автобуса 21); городок Машиностроителей, улица Маяковского; ул. Пушкинская (от Карла Либкнехта до Холмогорова); улица Ленина (от Камбарской до 40 лет Победы); улица Чугуевского (от Пушкинской до Карла Маркса).

Расчистка межквартальных проездов: проезд от улицы 8 Подлесная между домами 72-74 до дома 78 а; проезд от улицы 9 Подлесная, 39 до улицы 8 Подлесная, 76 а; заезд от улицы 7 Подлесная до дома №38 по улице Нижняя; проезд улицы Нижняя у дома №40; проезд около улицы Нижняя, 16; заезд от Нижней 18 к Нижней, 16; въезд улицы Воровского,126; Воровского 130; проезд улицы Карла Либкнехта от улицы Удмуртская, 196 до улицы Чугуевского; въезд Воровского 124-202; проезд улицы Восточная, 5 до школы №31; улица Воровского, 102; улица Ухтомского, 23 – заезд к РОВД; улица Ракетная, 34,38.; Сабурова у домов 13,17, 9, 23а; Дзержинского у домов 23,33,48,50.

Расход противогололедных материалов составил за 2 января – 305 тонн песочно-солевой смеси (ПСС).

Также озвучены планы работы дорожных служб на ближайшие сутки:

- расчистка межквартальных проездов во всех районах города;

- расширение дорог на улицах Севастопольская Донская, Дзержинского, Буммашевская, Воткинское шоссе, Коммунаров, Удмуртская, Южная набережная, дорога на Воложку, пос. Трудовая пчела.

- очистка зон пешеходных переходов – район перкрестка Песочная – Кирова; Ленина от Удмуртской до 40 лет Победы, тротуар ул. Коммунаров от Наговицына до Кирова

- очистка магистралей по маршрутам.

Также за 2 января выявлены 21 межквартальный проезд и 39 придомовых территорий в неудовлетворительном состоянии (из них 9 нарушений – по наледи на крышах).

«Всем управляющим компаниям и подрядным организациям выписываются предписания, в случае неустранения нарушений в течение суток в отношении недобросовестных предприятий будет возбуждено административное делопроизводство», - говорится в сообщении.