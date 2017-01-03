Москва. Первые валютные торги нового года открылись укреплением рубля по отношении к доллару и евро. Как пишет РБК, в первые минуты торгов курс доллара опустился до 60,8 рублей, что на 47,25 копейки ниже уровня закрытия торгов 30 декабря 2016 года.

Кроме того, курс евро на Московской бирже упал до 63,64 рублей потеряв по сравнению с закрытием последних торгов прошлого года 88 копеек.

«Укрепление рубля происходит на фоне роста мировых цен на нефть. В ходе первых в 2017 году торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent поднималась во вторник до $57,28, что на 0,81% выше уровня закрытия торгов 30 декабря 2016 года», - пишет издание.

Оба основных фондовых индекса Московской биржи сегодня также показывают рост. «Рублевый» индекс ММВБ на пике поднялся до 2257,7 пункта (плюс 1,1%), «долларовый» РТС — до 1165 пункта (плюс 1,1%).