Ижевск. Удмуртия. Рождественский традиционный праздник белорусского народа «Колядки» пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов, мероприятие состоится 8 января в 13:00 в ДК «Строитель».

На празднике соберутся члены и делегации общества белорусской культуры из городов и районов Удмуртии, а также другие гости.

Всех участников ждут игры, конкурсы и танцевальная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Коляда - традиционный праздник славянских народов, приуроченный к Рождеству и Святкам. Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись подарки, переодевания (ряженье с использованием шкур, масок и рогов). Одевая маски и разноцветную одежду, изображая зверей и чертей, с музыкой ряженные ходили по улицам и колядовали.