  • 1Вс
  • 2Пн
  • 3Вт
  • 4Ср
  • 5Чт
  • 6Пт
  • 7Сб
  • 8Вс
  • 9Пн
  • 10Вт
  • 11Ср
  • 12Чт
  • 13Пт
  • 14Сб
  • 15Вс
  • 16Пн
  • 17Вт
  • 18Ср
  • 19Чт
  • 20Пт
  • 21Сб
  • 22Вс
  • 23Пн
  • 24Вт
  • 25Ср
  • 26Чт
  • 27Пт
  • 28Сб
  • 29Вс
  • 30Пн
  • 31Вт
Январь 2017
Все новости текущей недели
Важно
Пресс-секретарь Главы Удмуртии опровергла слухи о его предстоящей отставке

.проконтроль заболеваний

А тем временем:

1 стоп

Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидпорог на 57%

Это в два раза выше по сравнению с таким же периодом времени в 2015 году.

Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидпорог на 57%
Фото:pixabay.com
Ижевск, Удмуртия, заболевание, грипп, карантин


14:27

Ижевск. Удмуртия. Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии за период с 26 по 30 декабря 2016 года превысил эпидемиологический порог на 57%. Это в два раза выше заболеваемости за такой же период 2015 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего за последнюю неделю декабря 2016 года ОРВИ и гриппом заболело 17 730 человек.

«Недельный уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог во всех возрастных группах: среди взрослых - на 115,8%, школьников - на 46%, среди детей 3-6 лет – на 50%, среди детей 0-2 года - на 12%. Заболеваемость респираторными инфекциями по совокупному населению выросла по сравнению с предыдущей неделей на 13%. Наиболее высокий подъем у взрослых – на 34%; заболеваемость среди детей 0-2 года выросла на 6%, 7-14 лет - на 6%, среди 3-6 лет снижение на1%», - сообщает ведомство.

В Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8 578 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ среди ижевчан выше эпидпорога на 27%.

Зарегистрировано за неделю 82 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, из них 21 ребенок (всего за сезон - 167 случаев). Грипп зарегистирован в Кезском, Малопургинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах, Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыли 60 школьных классов

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

Глава Кузбасса пожаловался Медведеву на рост цен на бензин в регионе

03.01.2017 15:08 Стоимость АИ-92 за прошлый год выросла на 1,8 рубля. >>

Близнецы Сойер и Эверетт из США родились в разные годы

03.01.2017 14:43 Мальчики появились на свет с разницей в 10 минут в новогоднюю ночь. >>

Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидпорог на 57%

03.01.2017 14:27 Это в два раза выше по сравнению с таким же периодом времени в 2015 году. >>

Рождественские белорусские «Колядки» пройдут в Ижевске

03.01.2017 13:27 Мероприятие состоится 8 января. >>

Рубль начал новый год ростом в отношении к доллару и евро

03.01.2017 12:52 Курс доллара на бирже упал ниже 61 рубля, курс евро – ниже 64 рублей. >>

75 единиц техники чистят улицы Ижевска от снега 3 января

03.01.2017 12:27 В понедельник, 2 января, снег вывезли с улиц Коммунаров, Песочная, Советская и Воткинское шоссе. >>

Семейная пара из США обвинила Apple в гибели их пятилетней дочери

03.01.2017 12:02 По мнению родителей, смертельная авария произошла из-за одного из приложений для видеосвязи, разработанного компанией. >>

Бешеную енотовидную собаку обнаружили в Кезском районе

03.01.2017 11:05 Также зараженную собаку зарегистрировали в Балезинском районе. >>

Россия вошла в список самых привлекательных стран для инвесторов в 2017 году

03.01.2017 10:20 Также здесь оказались ЮАР, Бразилия, Мексика, Чили, Индия и Индонезия. >>

Четыре человека погибли в торнадо в США

03.01.2017 10:00 На здание, где были люди, обрушились дерево и опора линии электропередачи. >>

Активный отдых: где покататься в Ижевске в новогодние каникулы?

03.01.2017 10:00 Подборка популярных спортивных мест в столице Удмуртии. >>

Восемь человек задержали по подозрению в теракте в Стамбуле

02.01.2017 19:21 Подробности о личностях пока не приводятся. >>

Тело российского военного нашли в гостинице Еревана

02.01.2017 19:16 Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу. >>

Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин может лишиться медалей Олимпиады-2014 в Сочи

02.01.2017 18:28 О таком решении могут объявить уже в январе. >>

Каникулам ура: куда сходить в Ижевске 3 января?

02.01.2017 18:00 Подборка мероприятий от корреспондентов «Сусанина». >>

«Скорая» и иномарка столкнулись на перекрестке Удмуртской и 10 лет Октября в Ижевске

02.01.2017 17:39 Сейчас полиция выясняет, был ли у медицинского авто включен спецсигнал. >>

Барак Обама выступит с прощальной речью к американцам 10 января

02.01.2017 17:27 Сделает он это из своего родного города Чикаго. >>

Пенсионер из Красноярска установил новый мировой рекорд в подтягиваниях

02.01.2017 17:13 За 12 часов он подтянулся 5 825 раз. >>

Выставка плакатов к советским кинофильмам открылась в музее ИЗО Ижевска

02.01.2017 17:00 Экспозиция проработает до 5 февраля. >>

День рождения празднует министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев

02.01.2017 16:15 Сегодня ему исполнилось 54 года. >>

Джиббинг трассу для горных лыж и сноуборда откроют в парке Кирова в Ижевске

02.01.2017 15:36 Весь сезон горка и подъемник будут работать бесплатно. >>

Более 30 человек погибли из-за мощного взрыва в Багдаде

02.01.2017 15:14 Еще 61 человек ранены. >>

Умер экс-защитник московского «Динамо» Виктор Царев

02.01.2017 14:58 Бывший спортсмен скончался в возрасте 85 лет. >>

Подростка насмерть сбили на автодороге Бураново – Киясово

02.01.2017 14:36 На его одежде не было световозвращающих элементов. >>

Поезд насмерть сбил мужчину в Кезу

02.01.2017 14:14 Трагедия произошла накануне вечером. >>

Музей Чайковского в Воткинске пригласил жителей Удмуртии на зимние забавы

02.01.2017 13:00 Программа мероприятий запланирована на 5 и 7 января. >>

Премьер-министра Израиля Нетаньяху допросят из-за подозрения в коррупции

02.01.2017 12:53 Также его подозревают в получении подарков от бизнесменов. >>

Минобороны России создаст беспилотники корабельного базирования для флота

02.01.2017 12:31 Разработкой займутся специалисты ведущих конструкторских бюро. >>

379 тонн снега вывезли с улиц Ижевска за два дня

02.01.2017 11:31 Техника совершила 53 рейса. >>

Девять человек погибли в Казахстане при обрушении дома

02.01.2017 10:27 Трое среди них – дети. >>

Среди погибших в теракте в ночном клубе Стамбула оказалась россиянка

02.01.2017 10:16 Первоначально считалось, что она гражданка Азербайджана. >>

Пьяная сарапульчанка устроила ДТП в Ижевске

02.01.2017 10:12 Авария произошла рано утром 1 января. >>

Виктория Бекхэм может лишиться своего бизнеса

01.01.2017 20:37 Модный брэнд, которым владеет певица, могут исключить из Регистрационного реестра из-за проблем с отчетностью. >>

Высланные из США дипломаты вылетели в Россию

01.01.2017 19:40 Сотрудников российских посольств забрал специальный борт. >>

Старейший представитель рода Романовых скончался в Дании

01.01.2017 18:54 Князь Димитрий Романович умер в возрасте 90 лет. >>

Смертельное ДТП произошло в Ярском районе в первый день нового года

01.01.2017 18:38 На дороге столкнулись «Рено Логан» и «Фольксваген Гольф». >>

Новогодние праздники: куда пойти в Ижевске 2 января

01.01.2017 17:59 Елки, новогодние спектакли и гуляния. >>

Женщина-водитель погибла при столкновении иномарки с «Газелью» в Удмуртии

01.01.2017 16:49 Трое пассажиров легкового авто с травмами попали в больницу. >>

Воткинский школьник намерен в 2017 году создать искусственный интеллект

01.01.2017 15:58 Он сможет решать задачи, с которыми не может справиться человек. >>

Правила перевозки детей в машинах ужесточили в России

01.01.2017 15:44 Родителям запретили оставлять малышей в авто. >>

Президент Белоруссии призвал жителей «порох держать сухим»

01.01.2017 15:14 Александр Лукашенко назвал страну заложницей экономической ситуации у традиционных партнеров. >>

День рождения отмечает председатель организации «Ижевск-Мари» Николай Ямаков

01.01.2017 14:49 Ему исполнилось 69 лет. >>

Чиновникам в России с 1 января начали повышать пенсионный возраст

01.01.2017 13:53 Ежегодно возраст будут повышать на шесть месяцев. >>

Глава Ижевска Юрий Тюрин призвал очистить от снега межквартальные проезды

01.01.2017 13:22 В настоящее время именно их состояние вызывает больше всего нареканий. >>

39 человек погибли и 69 получили ранения при нападении на ночной клуб в Стамбуле

01.01.2017 12:51 В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего. >>
 



.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
« Все блогеры Все блоги »
 
СТАТЬЯ
Программа СТАРТ

Популярное
Два жителя Завьяловского района Удмуртии пошли под суд за педофилию и распространение порно
28.12.2016 15:40
Два жителя Завьяловского района Удмуртии пошли под суд за педофилию и распространение порно
Следователи выяснили, что преступления совершались с 2014... >>


В Ижевске завершилось голосование за самые «убитые» дороги города
28.12.2016 13:47
В Ижевске завершилось голосование за самые «убитые» дороги города
В лидерах рейтинга оказалась улица 9-е Января. >>


Cчитавшийся погибшим в ДТП на трассе Игра – Глазов мужчина ожил в машине скорой помощи
28.12.2016 12:30
Cчитавшийся погибшим в ДТП на трассе Игра – Глазов мужчина ожил в машине скорой помощи
Водитель находился в плохом состоянии. >>


Следователи Ижевска начали проверку после обнаружения человеческого скелета
26.12.2016 16:05
Следователи Ижевска начали проверку после обнаружения человеческого скелета
Об этом сообщает пресс-служба СКР по Удмуртии. >>


Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф
26.12.2016 15:23
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф
Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. >>


Кошелек нараспашку: сколько стоит накрыть праздничный стол к Новому году в Удмуртии?
26.12.2016 10:29
Кошелек нараспашку: сколько стоит накрыть праздничный стол к Новому году в Удмуртии?
Ориентировочную сумму для разных категорий населения подсчитал Удмуртстат.... >>


Раз, два, три - ёлочка гори: как правильно выбрать новогоднее дерево в Ижевске
26.12.2016 08:00
Раз, два, три - ёлочка гори: как правильно выбрать новогоднее дерево в Ижевске
Полезные советы собрали корреспонденты информагентства «Сусанин» совместно с Минлесхозом Удмуртии.... >>


Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал причину спешки при подписании концессии с УКСом
23.12.2016 13:40
Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал причину спешки при подписании концессии с УКСом
По его словам, если бы соглашение подписали позже, городу бы пришлось... >>


Два человека погибли от отравления угарным газом в Можгинском районе
22.12.2016 13:52
Два человека погибли от отравления угарным газом в Можгинском районе
Погибшие вовремя не очистили дымоход от наледи. >>




Популярное


Популярное
Правила перевозки детей в машинах ужесточили в России
01.01.2017 15:44
Правила перевозки детей в машинах ужесточили в России
Родителям запретили оставлять малышей в авто. >>


Эксперты расшифровали записи бортового самописца разбившегося самолета
28.12.2016 09:20
Эксперты расшифровали записи бортового самописца разбившегося самолета
За несколько секунд до падения пилоты упоминали закрылки. >>


Первую опознанную жертву авиакатастрофы Ту-154 похоронили в Подмосковье
28.12.2016 17:55
Первую опознанную жертву авиакатастрофы Ту-154 похоронили в Подмосковье
Церемония прощания прошла в Мытищах. >>


Автомобилисты в Питере выстроились в елку из четырех сотен машин
31.12.2016 16:04
Автомобилисты в Питере выстроились в елку из четырех сотен машин
Необычный флешмоб прошел на набережной Невы в районе Вантового моста. >>


Взыскивать долги россиян с банковских карт теперь будут без их согласия
29.12.2016 09:16
Взыскивать долги россиян с банковских карт теперь будут без их согласия
По судебному приказу можно будет взыскать долги за ЖКХ, интернет и телефонную связь. ... >>


Подросток задержан в Москве за убийство своего 10-летнего брата
28.12.2016 12:31
Подросток задержан в Москве за убийство своего 10-летнего брата
Ребенка нашли задушенным в квартире родителей. >>


Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в жилых домах
30.12.2016 16:28
Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в жилых домах
Запрет может коснуться как уже эксплуатируемых зданий, так и вновь строящихся домов. ... >>


Максим Виторган обнародовал имя их с Ксенией Собчак сына
30.12.2016 18:17
Максим Виторган обнародовал имя их с Ксенией Собчак сына
Малыша назвали Платоном. >>


Чиновникам в России с 1 января начали повышать пенсионный возраст
01.01.2017 13:53
Чиновникам в России с 1 января начали повышать пенсионный возраст
Ежегодно возраст будут повышать на шесть месяцев. >>




Популярное
Инстаграм израильских женщин-военных стал хитом в интернете
29.12.2016 16:57
Инстаграм израильских женщин-военных стал хитом в интернете
На момент публикации новости на аккаунт подписаны свыше 70 тыс. человек. >>


Трактора в Беларуси станцевали вальс и танго
28.12.2016 19:00
Трактора в Беларуси станцевали вальс и танго
Новогоднее шоу для горожан устроил Минский тракторный завод. >>


В ICANN заявили о том, что Россию технологически невозможно отключить от интернета
29.12.2016 20:26
В ICANN заявили о том, что Россию технологически невозможно отключить от интернета
Специалисты сравнили этот процесс с уничтожением «всех... >>


64-летняя китаянка стала самой пожилой роженицей в стране
29.12.2016 15:00
64-летняя китаянка стала самой пожилой роженицей в стране
Она родила совершенно здорового ребенка. >>


Китайский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за попытки самоубийства пассажирки
28.12.2016 16:20
Китайский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за попытки самоубийства пассажирки
Покончить с собой пыталась гражданка Бразилии. >>


В Германии выставили на продажу «лимузин Путина»
28.12.2016 15:26
В Германии выставили на продажу «лимузин Путина»
Объявление о продаже авто появилось на немецком сайте. >>


Дежурные со свистками будут пресекать акты дефекации на улицах Дели
27.12.2016 19:29
Дежурные со свистками будут пресекать акты дефекации на улицах Дели
В столице Индии появились патрули «сваччх севак» - служителей чистоты. >>


Журнал Charlie Hebdo выпустил карикатуру на крушение российского самолета
29.12.2016 09:00
Журнал Charlie Hebdo выпустил карикатуру на крушение российского самолета
Публикация размещена на сайте французского еженедельника. >>


Панда в тренировочном центре Китая напала на ученого и сломала ему обе руки
30.12.2016 16:35
Панда в тренировочном центре Китая напала на ученого и сломала ему обе руки
Бамбуковый медведь искусал мужчину и порвал ему сухожилие на ноге. >>




Обсуждаемое
75 единиц техники чистят улицы Ижевска от снега 3 января
12:27
75 единиц техники чистят улицы Ижевска от снега 3 января
В понедельник, 2 января, снег вывезли с улиц Коммунаров, Песочная, Советская...>
1 комментарий
Семейная пара из США обвинила Apple в гибели их пятилетней дочери
12:02
Семейная пара из США обвинила Apple в гибели их пятилетней дочери
По мнению родителей, смертельная авария произошла из-за одного...>
1 комментарий
379 тонн снега вывезли с улиц Ижевска за два дня
02.01.2017 11:31
379 тонн снега вывезли с улиц Ижевска за два дня
Техника совершила 53 рейса. >
3 комментария
Джиббинг трассу для горных лыж и сноуборда откроют в парке Кирова в Ижевске
02.01.2017 15:36
Джиббинг трассу для горных лыж и сноуборда откроют в парке Кирова в Ижевске
Весь сезон горка и подъемник будут работать бесплатно....>
1 комментарий
Глава Ижевска Юрий Тюрин призвал очистить от снега межквартальные проезды
01.01.2017 13:22
Глава Ижевска Юрий Тюрин призвал очистить от снега межквартальные проезды
В настоящее время именно их состояние вызывает больше всего...>
2 комментария
Должность главного режиссера Театра оперы и балета Удмуртской Республики освободилась
31.12.2016 16:42
Должность главного режиссера Театра оперы и балета Удмуртской Республики освободилась
Филипп Разенков ушел с поста по обоюдному...>
2 комментария
Пресс-секретарь Главы Удмуртии опровергла слухи о его предстоящей отставке
31.12.2016 13:05
Пресс-секретарь Главы Удмуртии опровергла слухи о его предстоящей отставке
Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве проводятся...>
6 комментариев
Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в жилых домах
30.12.2016 16:28
Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в жилых домах
Запрет может коснуться как уже эксплуатируемых зданий,...>
1 комментарий
Яйца раздора: кто вернет «мужское достоинство» памятнику лосю на въезде в Ижевск
30.12.2016 16:30
Яйца раздора: кто вернет «мужское достоинство» памятнику лосю на въезде в Ижевск
Разбор мнений по этому поводу...>
4 комментария
Россиян попросили не покупать алкоголь в пластиковых тарах
30.12.2016 13:53
Россиян попросили не покупать алкоголь в пластиковых тарах
МВД также предостерегло от употребления средств бытовой химии, парфюмерной...>
1 комментарий
Застройщик выплатит ижевчанке более 140 тыс рублей за несвоевременную сдачу жилого дома
30.12.2016 12:20
Застройщик выплатит ижевчанке более 140 тыс рублей за несвоевременную сдачу жилого дома
Женщина была участницей долевого строения. >
1 комментарий
Жители Ижевска пожаловались на неочищенные от снега остановки общественного транспорта
30.12.2016 09:20
Жители Ижевска пожаловались на неочищенные от снега остановки общественного транспорта
Из-за наледи на дороге многие...>
2 комментария

Обсуждаемое

Афиша Ижевска

Моана
Фильмы
Моана
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
Фильмы
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
Дед Мороз. Битва Магов
Фильмы
Дед Мороз. Битва Магов
Ёлки 5
Фильмы
Ёлки 5
Новогодний Цирк Деда Мороза
Цирк
Новогодний Цирк Деда Мороза
«Метель»
Спектакли
«Метель»
«Госпожа Метелица»
Кукольные представления
«Госпожа Метелица»
Балет «Щелкунчик»
Опера и балет
Балет «Щелкунчик»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»