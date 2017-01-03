Москва. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил председателя российского правительства Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин. Об этом пишет Lenta.ru.

«С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина – в среднем на 20 копеек за литр. В Кузбассе она составляет порядка 34 рублей. Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями», - говорится в сообщении.

По данным администрации Кемеровской области, стоимость самой популярной марки бензина АИ-92 за 2016 год выросла на 1,8 рубля, причем она повышалась пять раз. Отмечается, что причины такого ценообразования компании-монополисты не объясняют.

Тулеев в телеграмме к премьер-министру подчеркнул, что это «настоящий беспредел».

Напомним, что глава Кузбасса уже обращался к Медведеву с просьбой разобраться с этой ситуацией в июне прошлого года.