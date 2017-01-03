Ижевск. Удмуртия. Гонки на собачьих упряжках «Январская метель 2017» пройдут в Удмуртии. Как сообщают организаторы мероприятия, старт дадут вечером 3 января.

Первый этап – ночная гонка, начнется сегодня вечером в 19:00. Основная программа стартует в среду, 4 января.

В гонках примут участие собаки пород хаски, маламуты, самоеды, немецкие овчарки и другие.

Программа мероприятия:

10:00 – официальное открытие.

10:30 - старт первого участника.

12:30 - подведение итогов.

14:00 - награждение. Закрытие гонки.

На месте проведения гонки будут предоставлены следующие услуги:

- чай, шашлык, выпечка и другое;

- ярмарка;

- сувенирная лавка;

- катания на собаках 1 круг для детей (250 м);

- товары из меда;

- музыкальная дискотека;

- развлекательная программа для детей и взрослых;

- бесплатная экскурсия в питомнике «Клан Симурана»;

- катания на снегоходах.

Место проведения: деревня Жеребенки (25 км Сарапульского тракта).