Ижевск. Удмуртия. Гонки на собачьих упряжках «Январская метель 2017» пройдут в Удмуртии. Как сообщают организаторы мероприятия, старт дадут вечером 3 января.
Первый этап – ночная гонка, начнется сегодня вечером в 19:00. Основная программа стартует в среду, 4 января.
В гонках примут участие собаки пород хаски, маламуты, самоеды, немецкие овчарки и другие.
Программа мероприятия:
10:00 – официальное открытие.
10:30 - старт первого участника.
12:30 - подведение итогов.
14:00 - награждение. Закрытие гонки.
На месте проведения гонки будут предоставлены следующие услуги:
- чай, шашлык, выпечка и другое;
- ярмарка;
- сувенирная лавка;
- катания на собаках 1 круг для детей (250 м);
- товары из меда;
- музыкальная дискотека;
- развлекательная программа для детей и взрослых;
- бесплатная экскурсия в питомнике «Клан Симурана»;
- катания на снегоходах.
Место проведения: деревня Жеребенки (25 км Сарапульского тракта).