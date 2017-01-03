Глазов. Удмуртия. Выживший в аварии, которая произошла 27 декабря на трассе Игра – Глазов, водитель «Дэу Нексии» скончался в больнице. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

Напомним, что трагедия произошла на 68 километре трассы Игра – Глазов 27 декабря около 12:25. Сначала сообщалось, что погибло три человек. Затем выяснилось, что 18-летний водитель «Нексии» жив, он подал признаки жизни в машине «скорой помощи». В тяжелом состоянии его отвезли в больницу.