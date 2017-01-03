Ижевск. Удмуртия. Новогодние каникулы в Ижевске в самом разгаре, нельзя терять ни секунды и провести их максимально активно и весело. И для того, чтобы вы смогли спланировать свой досуг на среду, 4 января, информагентство «Сусанин» подготовило подборку праздничных мероприятий.

- 16:00 – новогоднее представление с участием детских творческих коллективов, центральная площадь;

- 12:00, 14:00 – интерактивная экскурсия по выставке «Путешествие в страну восходящего солнца», выставочный центр «Галерея»;

- 13:00 – игровая программа «Новогоднее путешествие», центр русской культуры «Русский дом», парк Космонавтов;

- 16:00 – новогодняя интермедия вокруг ёлки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Сказка для детей «Волшебник изумрудного города» (3+), Государственный национальный театр Удмуртии;

- 11:00 – «Снежная королева», Государственный русский драматический театр Удмуртии;

- 11:00, 14:00 – семейный мюзикл «Летучий корабль» (6+), Государственный театр оперы и балета имени Чайковского;

- 10:00, 13:00, 16:00 – спектакль «Умка» (0+), Государственный театр кукол Удмуртии;

- 13:00 – новогодняя программа «Отменяю Деда Мороза, или приключения Несмеяны в зоопарке», Зоопарк Удмуртской Республики.