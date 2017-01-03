Москва. «Новогодний» поток Квадрантиды прольется на Землю в ночь с 3 на 4 января. Как сообщает «Российская Газета», именно в эту ночь ожидается пик «звездного дождя».

«В этом году любителей звездопадов ожидает удачное для наблюдений время: растущая Луна еще не достигнет и четверти фазы. Кроме того, она скроется за горизонтом до полуночи. При ясном ночном небе можно будет насладиться зрелищем», - пишет издание со ссылкой на слова крымского физика, астронома Александра Якушечкина.

Метеорный поток Квадрантиды действует с 28 декабря по 7 января. Скорость метеоров потока относительно Земли - около 41 км/с. Это выше, чем у Геменид, но меньше, чем у метеоров августовского потока Персиды.