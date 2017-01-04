Ижевск. Удмуртия. Новогодние каникулы в самом разгаре. Времени на то, чтобы провести выходные весело и активно – уйма. Поэтому корреспонденты «Сусанина» продолжают свою традиционную рубрику, в которой рассказывают о праздничных мероприятиях, проходящих в Ижевске.

Куда сходить в четверг, 5 января.

В четверг на Центральной площади города состоится представление «Новогоднее чудо» с участием детских творческих коллективов. Оно начнется в 16:00, а закончится в 17:30.

Также в этот день в выставочном центре «Галерея» (улица К. Маркса, 244-а) пройдет мастер-класс «Объемная снежинка. Время начала 14:00. Отметим, что в это же время в «Галерее» Андрей Вологжанин поведает всем желающим о японской каллиграфии.

Позднее все в той же «Галерее» состоится еще один мастер-класс «Искусство икебана. Дорога цветов». Его проведет Александра Емельянова. Начало в 16:00.

В Государственном национальном театре Удмуртии на Горького, 73 в 13:00 начнется новогодняя интермедия вокруг ёлки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Сказка для детей «Волшебник изумрудного города» (3+).

В Государственном русском драмтеатре на Горького, 71 в 19:00 всех будет ждать «Обыкновенное чудо» (12+).

В театре кукол Удмуртии на Ломоносова,9 покажут спектакль «Умка». Время начала представлений в 10:00, 13:00 и 16:00. Возрастных ограничений нет.

В клубе «Ника» на Карла Маркса, 263 с 16:00 до 18:00 пройдет конкурсно-развлекательная программа «Как в рождественский денек».