Санкт-Петербург. Россия. Уроженка Глазова фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на Универсиаде-2017. Как сообщает «Р-Спорт», соревнования пройдут в Алма-Ате в период с 28 января по 8 февраля.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Кроме Туктамышевой соревнованиях женщин-одиночниц выступит Елена Радионова и чемпионка Универсиады 2015 года Алена Леонова..

В танцах на льду страну будут представлять пары Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Василиса Даванкова/Антон Шибнев;

В мужском одиночном разряде выступят Андрей Лазукин, Артур Дмитриев и Антон Шулепов. В парном катании на лед выйдут Алиса Ефимова/Александр Коровин, Богдана Лукашевич/Александр Степанов.