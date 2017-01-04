Ижевск. Удмуртия. Двоих жителей Ижевска задержали по подозрению в разбойном нападении на инвалида. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в случае, если вину молодых людей докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что случай произошел в одном из домов на улице 8-я Малиновая гора.

«Двое мужчин нанесли топором удары по голове хозяину – 26-летнему инвалиду, и, угрожая ножом, похитили 3,8 тыс. рублей. Потерпевший с травмами головы был доставлен в городскую больницу», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух неработающих местных жителей 1992 года рождения.

«Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК России - «Разбой, совершенный группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия», - уточнили в МВД.