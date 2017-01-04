Забегалово. Удмуртия. ОАО «Удмуртнефть» заплатило 17 тысяч рублей за гибель бобров после розлива нефти у деревни Забегалово Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

По словам удмуртского природоохранного межрайонного прокурора Егора Вихарева, на данный момент проверки по данному факту закончены.

«Надзорными органами – управлением Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республики, управлением регионального Росприроднадзора, Минприроды и Минлесхозом республики на данное предприятие наложены административные штрафы», - уточняется в сообщении.

Как рассказал Вихарев, сумма причиненного ущерба составляет несколько миллионов рублей.

«Ущерб предъявлен за загрязнение водных объектов и почвы. Однако, часть ущерба на данный момент оспаривается предприятием», - пишет ведомство.

Напомним, розлив нефти на Гремихинском нефтяном месторождении у деревни Забегалово Завьяловского района произошел в апреле 2016 года. Причиной происшествия стала разгерметизация поврежденного патрубка при проведении работ на нефтепроводе.

На месте инспекторы Минпроды Удмуртии обнаружили мертвую ондатру и двух бобров. После устранения последствий повреждения нефтепровода «Удмуртнефть» собирается возвести гидротехническое сооружение, которое будет способствовать образованию искусственного водоема для создания благоприятных условий воспроизводства рыбы и речных животных.

