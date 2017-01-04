Лондон. Великобритания. Британский журналист Шенан Молони назвал еще одну версию крушения легендарного «Титаника». Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent, Молони считает, что корабль мог затонуть из-за возгорания в одном из хранилищ топлива возле бойлерной/

Стоит сказать Малони проводил научно-исследовательские изыскания на протяжении 30 лет. Для этого он изучал фотографии, сделанные перед отплытием инженерами-электриками в судоверфи Белфаста.

Журналист утверждает, что на снимках, возле того места, которым пароход врезался в айсберг, он заметил черные следы длиной примерно девять метров. По его мнению, это может говорить о повреждении, которое имелось у «Титаника» еще до того, как он ушел в плавание.

Independent также пишет, что эксперты подтвердили: причиной возникновения данных следов может быть возгорание в одном из хранилищ топлива возле бойлерной.

«С их точки зрения, несколько недель на судне мог продолжаться пожар, команда старалась потушить пламя, но усилий 12 человек оказалось недостаточно», - говорится в сообщении.

Молони уверен: владельцы «Титаника» приказали персоналу молчать о происходящем и скрывать ЧП от пассажиров.

Журналист сделал вывод о том, что от огня обшивка парохода сильно нагрелась, стала слишком хрупкой и при столкновении с айсбергом в корпусе образовалась крупная пробоина. Следовательно, гибель «Титаника» в большей степени вызвана пожаром и преступной халатностью.

Британский пароход «Титаник» затонул в апреле 1912 года во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом. На борту судна находились свыше двух тысяч человек, большинство из них погибли.