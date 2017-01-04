Оберхоф. Германия. Старший тренер сборной России Виталий Норицын оценил состояние биатлонистки из Удмуртии Ульяны Кайшевой перед стартом на этапе кубка мира. А эфире «МатчТВ» наставник отметил хорошее функциональное состояние стреляющей лыжницы.

«Ульяна хорошо себя проявила на заключительных в 2016 году этапах кубка IBU, надеемся, что ее функциональное состояние никуда не ушло. Хорошо она отработала и на рубеже, посмотрим как проявит она себя в условиях этапа кубка мира», - отметил Норицын.

Он также заявил, что в хорошем состоянии сейчас находится еще одна дебютантка Ирина Услугина, которая отобралась на соревнования мирового уровня через «Ижевскую винтовку».

«Услугина хорошо отработала на «Ижевской винтовке» - она тоже в хорошей форме сейчас находится», - сказал Норицын.

Напомним, соревнования в Оберхофе пройдут с 5 по 8 января. Помимо Кайшевой и Услугиной в Германию в составе женской сборной отправились Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.

Стоит также сказать, что сейчас в Оберхофе установилась погода со шквалистым ветром, снегом, который периодически сменяется дождем.

Напомним, на этапе кубка IBU в Риднауне биатлонистка из Удмуртии завоевала две золотые медали. Первую в смешанной эстафете, вторую в гонке преследования. Также стреляющая лыжница выиграла «серебро» в спринте. Позднее еще одно «серебро» биатлонистка завоевала на австрийском этапе в спринтерской гонке.



