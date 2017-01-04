Ижевск. Удмуртия. 864 тонны снега вывезли с улиц Ижевска 3 января. Как сообщает пресс-служба городской администрации, накануне дороги чистили 73 единицы техники.

Во время работ дорожники использовали 308 тонн песчано-соляной смеси.

«В течение ближайших суток будет продолжена работа по очистке межквартальных проездов во всех районах города, расчистка зон пешеходных переходов, подсыпка ПСС и подметание магистралей по фиксированным маршрутам», - говорится в сообщении администрации.

Уточняется также, что управление муниципальной милиции за 3 января выявило 43 межквартальный проезд и 76 придомовых территорий в неудовлетворительном состоянии (из них 23 нарушения – повторно). Всем управляющим компаниям и подрядным организациям выписываются предписания.

«В случае неустранения нарушений в течение суток (повторные замечания)в отношении недобросовестных предприятий возбуждается административное делопроизводство», - уточняется в сообщении.

Органы местного самоуправления Ижевска в связи с прогнозируемыми снегопадами обращаются к горожанам с просьбой не использовать личный автотранспорт без острой необходимости, а также не оставлять автомобили вдоль городских магистралей, особенно в ночное время, так как это мешает работе коммунальной техники.

«Необходимо продолжить работу на межквартальных проездах, а также обратить внимание на дороги, ведущие к отдаленным микрорайонам, таким как Люлли, СХВ и другим, - отметил Глава Ижевска Юрий Тюрин. – Также прошу изыскивать возможности для привлечения к уборке дополнительной техники, привлекать к работе субподрядные организации».

Напоминаем, что в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию и ремонту дорог горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

1. Информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона - 998-072.

2. МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», тел. 78-72-78.

Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше»