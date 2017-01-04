Калининград. Следственный комитет начал проверку инцидента в аэропорту Калининграда, где накануне самолёт авиакомпании «Аэрофлот» при заходе на посадку выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Как сообщает RT, сейчас аэровокзал приостановил свою работу.

«Находящиеся на борту люди — 167 пассажиров и 7 членов экипажа — были эвакуированы, троим из них была оказана медицинская помощь. Аэропорт Калининграда Храброво временно закрыт», - пишет интернет-издание.

Сообщается, что у Airbus при заходе на посадку в аэропорту Храброво надломилась передняя стойка. Пассажирам пришлось эвакуироваться по надувным трапам, а затем самостоятельно добираться до здания аэропорта.

Сейчас следствие проводит осмотр места происшествия, опрашивает очевидцев, а также «проводит иные неотложные проверочные мероприятия».

По данным представителя дирекции аэропорта Храброво «расследование происшествия начали службы авиационной безопасности аэропорта Храброво и представители компании «Аэрофлот».

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