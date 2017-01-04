Ижевск. Удмуртия. Очевидцев ДТП, которое произошло на улице Кунгурцева, разыскивают сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.

«Авария произошла 3 января 2017 года около 10:30 напротив дома 3 улицы Кунгурцева», - сообщают в ведомстве.

Известно, что неустановленный пока водитель, неустановленного автомобиля, сбил женщину, 1956 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получила травмы», - сообщили в Госавтоинспекции.

Просьба очевидцев сообщить любую информацию о ДТП, в группу по розыску ГИБДД МВД по Удмуртии по телефонам: 940-738, 940-732, 940-759.