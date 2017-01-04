Турция. Власти Турции установили личность террориста, совершившего нападение на ночной клуб в новогоднюю ночь. Как сообщает L!fe, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Личность человека, совершившего террористический акт в Стамбуле, установлена», — цитирует министра турецкий портал Anadolu.

Ранее 4 января стало известно, что полиция Турции задержала пятерых подозреваемых в организации теракта в новогоднюю ночь в стамбульском клубе «Рейна».

Напомним, в новогоднюю ночь террорист расстрелял посетителей ночного клуба. В результате 39 человек погибли, ещё несколько десятков ранены. Жертвой нападения на клуб также стала гражданка России.

Ответственность за произошедшее на себя взяли боевики ИГИЛ (Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда).