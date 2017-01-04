Москва. Россия. Массовое ДТП с участием 20 автомобилей произошло на МКАД. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, причиной столкновения машин послужила «образовавшаяся на участке гололедица».

«Небольшие повреждения получили более 20 автомобилей. Двоих участников происшествия осматривают медики. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и городских служб», - пишет «Интерфакс».

Движение в районе происшествия было затруднено.

В свою очередь, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции «Интерфаксу» подтвердили факт случившегося, не уточнив количества попавших в ДТП автомобилей.

«Информации о пострадавших не поступало», - сказал сотрудник пресс-службы.

Авария дам МКАД