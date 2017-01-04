Москва. Россия. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

«Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия», — говорится в документе.

Ответственным за выполнение данного поручения назначен генпрокурор России Юрий Чайка.

Он должен будет представить доклад президенту до 1 октября 2017 года.