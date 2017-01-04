Париж. Франция. С 1 января 2017 года французы автоматически становятся донорами органов после смерти. Как сообщает L!fe, это происходит в том случае, если человек отсутствует в списке отказников.

«Граждане, которые не хотят становиться донорами, должны самостоятельно попросить внести их в специальный список», - пишет издание со ссылкой на The Guardian.

Направить такое заявление в уполномоченный орган пока можно только заказным письмом. В списке отказников уже состоят около 150 тысяч человек.

«Ещё один вариант отказа от донорства — письменное заявление родственников, которое они должны написать по факту смерти человека», - уточняет L!fe.