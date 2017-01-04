Берлин. Германия. Глава ведомства канцлера Германии посоветовал поучиться у Трампа вести Twitter. Как сообщает RT, сейчас на личный аккаунт республиканца подписаны более 18,6 млн человек.

Петер Альтмайер считает, что избранному президенту США удалось превратить свой аккаунт в действенный механизм в ходе предвыборной кампании.

«Дональд Трамп превратил Twitter в мощный инструмент в ходе кампании. Я бы рекомендовал всем внимательно присмотреться к тому, как он использует это средство передачи информации», — цитирует Альтмайера Bild.

При этом он отметил, что из Twitter будущего американского лидера можно почерпнуть как хорошее, так и плохое.

Ранее сообщалось, что Трамп получит доступ к аккаунту президента США в Twitter, на который подписаны 13 млн человек, в день инаугурации.