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Январь 2017
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.пробизнес

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Журнал The Banker назвал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе

Журнал отметил большую работу, которую выполняет Эльвира Набиуллина для оздоровления банковского сектора.

Журнал The Banker назвал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе
Фото:zampolit.com
Москва, Россия, Центробанк, Набиуллина


19:06

Москва. Россия. Журнал The Banker назвал Набиуллину лучшим главой Центробанка в Европе. Как пишет L!fe, журнал отметил большую работу, которую выполняет Эльвира Набиуллина для оздоровления банковского сектора, снижения уровня инфляции и увеличения темпов экономического роста в России.

«Важно, что 2016 год стал поворотной точкой в настроении населения и участников рынка в части инфляционных ожиданий. В начале 2016 года инфляционные ожидания участников рынка были выше нашей цели по инфляции, но сейчас они приблизились к таргету и находятся на уровне 4,5–4,7%, — рассказала Набиуллина в интервью The Banker.

Ранее директор Международного валютного фонда Кристин Лагард также назвала работу Эльвиры Набиуллиной фантастической.

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пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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