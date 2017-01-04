Москва. Россия. Журнал The Banker назвал Набиуллину лучшим главой Центробанка в Европе. Как пишет L!fe, журнал отметил большую работу, которую выполняет Эльвира Набиуллина для оздоровления банковского сектора, снижения уровня инфляции и увеличения темпов экономического роста в России.

«Важно, что 2016 год стал поворотной точкой в настроении населения и участников рынка в части инфляционных ожиданий. В начале 2016 года инфляционные ожидания участников рынка были выше нашей цели по инфляции, но сейчас они приблизились к таргету и находятся на уровне 4,5–4,7%, — рассказала Набиуллина в интервью The Banker.

Ранее директор Международного валютного фонда Кристин Лагард также назвала работу Эльвиры Набиуллиной фантастической.