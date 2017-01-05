Москва. Автор рассказов и новелл из Ижевска Александр Щербаков стал номинантом на соискание национальной литературной премии «Писатель года 2016», которая проходит под эгидой ЮНЕСКО и федерального агентства по печати и массовым коммуникациями при правительстве России. Об этом сообщается на сайте «Проза.ру».

В случае победы работы Щербакова будут опубликованы в конкурсном альманахе Большого жюри. Большинство произведений автора, опубликованных на сайте «Проза.ру», посвящены Великой Отечественной войне.

«Светлой памяти моего отца Ивана Петровича Щербакова (28.10.23 - 10.06.64) посвящаю... Вечный ореол бессмертия и лавры героям Великой Отечественной войны!» - написал Александр Щербаков.

Ижевский писатель является также номинантов на литературные премии в конкурсах:

- «Георгиевская лента 2017» Российского союза писателей с правом публикации в печатном альманахе «Георгиевская лента» любых авторских произведений по своему выбору.

- Международного конкурса «ЭтноПеро» 2016 г.

- Международного конкурса Виталия Бианки 2016 г.

- Международного конкурса Константина Симонова 2016 г.

и лауреатом литературного конкурса «К истокам Воршуда - новый взгляд» 2016 год.