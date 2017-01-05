Мирный. Республика Саха (Якутия). Пассажирский самолет ТУ-154 приземлился в аэропорту якутского города Мирный с отказавшим двигателем. Об этом сообщает Life.ru.

Лайнер выполнял рейс Мирный-Новосибирск. Из-за отказа одного из двигателей самолет вернулся в аэропорт вылета. Во время инцидента на его борту находились 150 пассажиров и 8 членов экипажа. По предварительным данным никто не пострадал.

«Самолёт благополучно приземлился в 13:22 по местному времени. Пострадавших в результате ЧП нет», - цитирует Life слова источника в оперативных службах.