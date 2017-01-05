Авиабаза Майнот. Северная Дакота. Американский стратегический бомбардировщик И-52 потерял один из двигателей во время тренировочного полета в Северной Дакоте. Об этом сообщает издание DefenseNews.

Инцидент произошел в среду, 4 декабря. Части и обломки оторвавшегося двигателя нашли в 25 морских милях к северо-востоку от авиабазы Майнот.

«Так как B-52 работает на восьми турбовентиляторных двигателях Pratt & Whitney TF33-P-3/103, пилоты смогли посадить самолет благополучно без каких-либо травм для пяти членов экипажа, находившихся на борту», - говорится в сообщении DefenseNews.

Представитель ВВС США рассказал, что на борту стратегического бомбардировщика не было оружия. Самолет выполнял тренировочный полет. В американском министерстве обороны пока не сообщают о возможных причинах инцидента.

В настоящее время на вооружении Военно-воздушных сил США находятся 76 бомбардировщиков В-52.