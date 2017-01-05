Ижевск. Удмуртия. Ижевчанин поссорился со своей бывшей женой и прострелил ей ногу. Когда к месту стрельбы прибыли бойцы Росгвардии, мужчина пытался скрыться от них в доме.

«На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили женщину с ранением ноги и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшая сообщила, что, в ходе ссоры, ее бывший муж выстрелил в нее, после чего забаррикадировался в доме», - говорится в сообщении республиканского управления федеральной службы войск национальной гвардии России.

В то время, как бойцы Росгвардии блокировали дом и подъездные пути к нему полицейские вели переговоры с буйным мужчиной. В итоге ижевчанин сдался правоохранительным органам. На месте инцидента обнаружено оружие и боеприпасы.