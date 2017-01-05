Можга. Удмуртия. Спасатели Удмуртии развернули мобильный пункт обогрева для водителей на 85-м км федеральной трассы М-7 «Волга» возле населенного пункта Чумайтло. Об этом сообщает в четверг, 5 января, пресс-служба регионального управления МЧС России.

Пункт обогрева представляет из себя палатку для отдыха, рассчитанную на 30 мест, а также полевую кухню с горячим питанием. Здесь есть зарядные устройства, генераторы, условия для оказания медпомощи.

Задача пункта обогрева:

- оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим; бесперебойное обеспечение пострадавших горячей пищей и предметами первой необходимости;

- оказание помощи водителям в проведении мелкого ремонта, дозаправки или буксировки транспортных средств;

- прием, регистрация и первоочередное жизнеобеспечение водителей и пассажиров автотранспорта;

- организация доставки пострадавших в медицинские учреждения или учреждения здравоохранения, пункты временного размещения и т.д.;

- представление информации в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъекта РФ, муниципального образования о количестве принятого пострадавшего населения.