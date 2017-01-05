Сарапул. Удмуртия. Полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля, которым управлял пьяный житель Сарапула. Об этом сообщает 1 отдел республиканского управления ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг, 5 января, на улице Гончарова. Сотрудники дорожной полиции подали сигнал об остановке водителю «ВАЗ-2110», однако молодой человек не выполнил требования стражей порядка и продолжил движение.

Во время погони за нарушителем инспекторы по громкой связи просили водителя остановиться, но он продолжал игнорировать эти требования.

«Водитель создавал аварийные ситуации при движении, неоднократно выезжая на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, значительно превышая установленную скорость движения», - говорится в сообщении удмуртского управления ГИБДД.

Чтобы остановить «десятку» один из полицейских начал стрелять по колесам автомобиля. После седьмого выстрела машина прекратила движение. Пьяного 29-летнего мужчину, находившегося за рулем отечественной легковушки, задержали. По результатам освидетельствования концентрация алкоголя в воздухе, который выдыхал водитель, составила 1,72 мг/л. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»).