Китай. Мальчик утонул в бассейне одного из аквапарков Китая в тот момент, когда его мама отвлеклась на написание смски. Об этом пишет Life.ru.

На записи с видеокамер, установленных в аквапарке, видно, что мама ребенка в момент трагедии стояла к нему спиной и была занята своим смартфоном. После того, как мальчик скрылся под водой, женщина пошла искать сына, но отправилась в противоположном направлении.

«Где в этот момент находились спасатели, которые должны обеспечивать безопасность каждого посетителя аквапарка, а также почему на ребёнке не было спасательного жилета, сейчас выясняют китайские правоохранители», - сообщает Life.