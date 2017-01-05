Керченский пролив. Строители моста, соединяющего материковую Россию с республикой Крым, выполнили 50% свайных работ на морских и сухопутных участках объекта. Об этом сообщается в четверг, 5 января, на сайте центра «Крымский мост».

На глубину от 12 до 90 метров погрузили 3540 из 7000 тысяч свай, запланированных проектом. Своеобразным «экватором» стала наиболее мощная трубчатая свая, толщина стенки которой составляет 40 мм, а ее диаметр – 1420 мм.

«Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры – это 95 свай из толстостенной стальной трубы», - рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Перед тем, как сваи погрузили на глубину, несущую способность грунта и трубчатых свай в Керченском проливе проверили сотрудники научно-исследовательского института диагностики. На специальном стенде испытуемую сваю нагрузили шестью гидравлическими домкратами, которые обеспечили давление в 2500 тонн.

«Статические испытания позволили получить фактическую несущую способность свай по грунту. Это подтверждает правильность выбора конструкции свайного основания фарватерных опор», - приводятся на сайте «Крымского моста» слова директора НИИ диагностики Светланы Бохановой.

По данным центра «Крымский мост», к началу 2017 года на строительстве объекта готовы более 210 из 595 опор моста. Сейчас в работе находятся еще 140 опор. Укрупнены более 15 тыс. из 220 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений, собраны свыше 4,5 тыс. тонн металлоконструкций арочных пролетов из запланированных 10 тыс. тонн.

сваи ВИДЕО