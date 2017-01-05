Ижевск. Удмуртия. Коммунальные службы Ижевска вывезли с улиц города за последние сутки 1438 тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

В работах по очистке города от снега накануне, 4 января, принимали участие 140 единиц техники. Расход противогололедных материалов за сутки составил 354 тонны.

Такие данные привел руководитель муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ) Андрей Трубицын во время ежедневного заседания штаба по очистке улично-дорожной сети столицы Удмуртии под председательством первого замглавы администрации города Ильдара Бикбулатова.

По данным муниципалитета, 4 января вывоз снега осуществлялся с улиц: Вадима Сивкова от Красногеройской до Советской, Красногеройской (1 сторона) от Карла Маркса до Вадима Сивкова, а также с улицы Советской от Пушкинской до Коммунаров, Коммунаров от Наговицына до Лихвинцева. Снег вывозили с улицы Областная, проезда Ворошилова, Труда, Тимирязева и с других улиц.

Расширение дорог проведено на проезд Ворошилова, в поселках Нагорный, Владимирский, Родниковый, Восточный (с улиц Литвининова, Шишкина, Потемкина, Челюскинцев, Грибоедова), а также на переулке Хвойный, улицах Хвойная, Гранитная, Осипенко, Киевская, Мира, Донская, 5-я Донская, Волгоградская, Азовская и в микрорайонах Новый Игерман, Новые Парники, Радужный. Перекидка снега произведена на улицах 10 лет Октября, 40 лет Победы, Телегина, Южная Набережная, Наговицына, Удмуртская, Ленина, Карлутская Набережная и других.

Коммунальные службы расчистили 59 пешеходных переходов. Снег убран с лестничных спусков на улицах Бабушкина, Халтурина, Орджоникидзе. Кроме того, произведены выборочная расчистка межквартальных проездов во всех районах Ижевска, а также подметание улиц.

В четверг, 5 января, работы по вывозу снега идут на улице Молодежная. Расширение дороги проводится на улицах Николая Островского, Орсовской, Лесная поляна, Степана Разина, Новые Парники, Красина, Короткой, Братской, на проезде Ворошилова в районе домов №№ 103 и 105, а также на Восточном поселке, поселке Орловский, Пазелы и в микрорайоне Нагорный. Перекидка снега произведена на Шабердинском тракте.

Очистка межквартальных проездов будет производится в Октябрьском, Первомайском, Устиновском и Индустриальном районах Ижевска.

«Первый заместитель Главы Администрации города Ижевска Ильдар Бикбулатов поручил Руководителю МУП «ДРЭУ» Андрею Трубицыну совместно с представителями ГАИ и главами районных администраций на 3 дня спланировать объезды по улицам, требующим уборки с привлечением эвакуаторов автотранспорта, который мешает уборке и нарушает требования дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку на улицах города. 5 января с 22.00 часов спланирован такой выезд в Октябрьский район на улицу Холмогорова», - говорится в сообщении пресс-службы города.

В нем также сказано, что «органы местного самоуправления Ижевска в связи с необходимостью очистки дворовых территорий, дорог, а также межквартальных проездов, обращаются к горожанам с просьбой не мешать работе коммунальной техники, не оставлять автомобили на указанных городских территориях, особенно в ночное время».

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию и ремонту дорог горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

1. Информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона - 998-072.

2. МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», тел. 78-72-78.

Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города izh.ru.