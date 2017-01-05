Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Руслайн» отменила в четверг, 5 января, два рейса по маршруту Москва-Ижевск-Москва. Информация об этом опубликована в онлайн табло на сайте ОАО «Ижавиа» (в состав компании входят авиаотряд и аэропорт).

Вылет рейса РГ-139 по маршруту Москва-Ижевск был намечен на 17:25 мск, вылет самолета из Ижевска в Москву – на 21:00 по местному времени.

В кассах ижевского аэропорта не смогли назвать причину отмены рейсов, пояснив, что это решение авиакомпании «Руслайн». Информационное агентство «Сусанин» пока не располагает комментариями авиаперевозчика.