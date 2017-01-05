Мартелль. Италия. Ижевский биатлонист Александр Поварницын занят третье место в спринте на этапе Кубка IBU (до 2008 года Кубок Европы по биатлону) в итальянском Мартелле. Об этом сообщается в четверг, 5 января, на сайте Союза биатлонистов России.

Первым к финишу пришел норвежский спортсмен Андреас Дало Варнес, несмотря на два промаха. «Серебряный» призер спринта Николаус Лайтингер из Австрии отстал от победителя на 9.6 секунд. При этом австриец ни раз не промахнулся на огневом рубеже.

Александр Поварницын допустил один промах и отстал от лидера гонки на 33.3 секунды.