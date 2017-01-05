Ижевск. Удмуртия. Новогодние каникулы практически на исходе, в программе еще несколько подходов к тазику с Оливье и несколько мучительных просмотров праздничных телеэфиров. Если у вас еще остались силы и желание праздновать наступление 2017 года, вам пригодится обзор праздничных событий и мероприятий, проходящих в столице Удмуртии в пятницу, 6 января.

Мероприятия, запланированные на 6 января:

10:00 - Сказка «Приключения Буратино» (0+), Государственный русский драматический театр Удмуртии (ул. Горького, 71);

10:00, 13:00, 16:00 - Спектакль «Госпожа Метелица» (0+), Государственный театр кукол УР (ул. Ломоносова,9);

12:00 - Мастер-класс Елены Ивановой «Открытка в технике киригами» (4+), муниципальный выставочный центр «Галерея» (ул. К. Маркса, 244-а);

13:00 - Мастер-класс Александры Вихаревой «Кружка в стиле Аниме» (4+), муниципальный выставочный центр «Галерея» (ул. К. Маркса, 244-а);

13:00 - Игровая программа «Новогоднее путешествие» (0+), Центр русской культуры «Русский дом», парк Космонавтов (Воткинское шоссе, 118);

16:00 – 17:30 – Новогоднее представление с участием детских творческих коллективов «Новогоднее чудо» (0+), центральная площадь;

17:00 - Новогодний театрализованный концерт «Выль Ар юмшанъёс!» (Новогодние гуляния) (16+), Государственный национальный театр УР (ул. Горького, 73);

18:30 - Вечер балета «Гранд Па» (12+), Государственный театр оперы и балета УР им. П.И. Чайковского (ул. Пушкинская, 221).