Ижевск. Удмуртия. Накануне новогодних праздников в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии прошла общая конференция работников и студентов. Главной ее темой стали перевыборы главы вуза.

В конференции приняли участие 125 делегатов. Кандидаты на должность ректора представили программы развития академии и ответили на вопросы.

По результатам тайного голосования 76 делегатов отдали свои голоса за действующего ректора Александра Любимова. Он возглавляет вуз с 2002 года. Теперь трудовой договор с ним будет продлен еще на 5 лет.

Александр Любимов родился 20 июля 1950 года. Образование высшее. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, специальность – зооинженер. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

1968 – 1969 годы – автоматчик цеха № 72, Ижевский машиностроительный завод, Ижевск.

1969 – 1971 годы – служба в рядах Советской Армии, Сахалин.

1971 – 1972 годы – слесарь механосборочных работ, Ижевский радиозавод, Ижевск.

1972 – 1977 годы – студент, Ижевский сельскохозяйственный институт

1977 – 1978 годы – ассистент, Ижевский сельскохозяйственный институт

1978 – 1980 годы – старший зоотехник, Министерство сельского хозяйства УАССР.

1980 – 1988 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных, декан факультета, Ижевский сельскохозяйственный институт.

1988 – 2001 гг. – проректор по учебной работе, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия.

С 2002 г. – ректор ФГБУ ВПО Ижевская государственная сельскохозяйственная академия.

Почетный работник АПК России, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской Республики.