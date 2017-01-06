Люберцы. Московская область. 65-летнюю пенсионерку задержали в подмосковных Люберцах по подозрению в распространении наркотиков. При обыске у старушки изъяли почти 1 кг героина.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову, опасное вещество было обнаружено в квартире пенсионерки.

«В городе Люберцы на улице Красногорской возле одного из домов сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств установлена 65-летняя местная жительница, у которой был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом светлого цвета, оказавшимся героином весом более 48 грамм», - рассказала Петрова.

При осмотре квартиры наркодилерши был обнаружен и изъят большой сверток с неизвестным веществом. По результатам экспертизы вещество оказалось героином весом более 880 грамм. Таким образом, всего у женщины изъяло около килограмма героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере). Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 20 лет.