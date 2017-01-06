Пусан. Южная Корея. Власти Японии временно отозвали своего посла в Южной Корее из-за памятника женщинам, пострадавшим от сексуального насилия во времена японской оккупации. Памятник был установлен напротив японского генерального консульства в Пусане.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти страны считают такие действия неприемлемыми. «Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо. Мы приняли решение временно отозвать нашего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ», — цитирует Суга «Российская газета».

Бронзовая статуя девушки в традиционной корейской одежде, сидящей на скамейке, была установлена представителями общественных организаций в Пусане 28 декабря. Она символизирует всех кореянок, ставших жертвами насилия японских солдат в годы Второй мировой войны. Подобный памятник также установлен перед зданием посольства Японии в Сеуле.

Вопрос о компенсации и извинениях за действия японских солдат в годы Второй мировой войны сильно осложняет корейско-японские отношения. Недавно правительство Южной Кореи заключило с Японией соглашение о материальной компенсации, но после импичмента главы правительства Кореи Пак Кын Хе высока вероятность, что Сеул откажется от соглашения.

В августе 2015 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будущие поколения не должны продолжать извиняться за Вторую мировую войну.