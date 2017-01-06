Можгинский район. Удмуртия. Серьезное ДТП произошло вечером 5 января в Можгинском районе республики. В результате аварии пострадали 7 человек, трое из которых – дети.

Как сообщили корреспонденту ИА «Сусанин» в пресс-службе республиканского ГИБДД, 5 декабря в 21.28 водитель автомобиля «Bogdan» (ВАЗ-2111) не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся c автомобилем «Lifan». В обеих машинах находились дети. На заднем сидении «Bogdan» родители перевозили не пристегнутой и без специального удерживающего устройства девочку 2013 г.р. В результате ДТП она получила серьезные травмы и была госпитализирована.

В автомобиле «Lifan» находилось двое детей - мальчик 2009 г.р. и девочка 2007 г.р. Их также перевозили с нарушениями ПДД, с использованием бустера и адаптера ремня безопасности. Оба ребенка получили травмы.

В результате столкновения пассажиры оказались заблокированы в машинах, их пришлось извлекать спасателям. Кроме детей, в аварии пострадали также четверо взрослых – водители автомобилей и две женщины-пассажира.

ГИБДД МВД по Удмуртии напоминает, что водитель любого транспортного средства при перевозке малолетних детей должен максимально обезопасить их пребывание в автомобиле. Согласно действующим правилам дорожного движения, перевозить детей до 12-ти лет в автомобиле, оснащенном ремнями безопасности, возможно лишь при использовании специального удерживающего устройства (автокресла или автолюльки).