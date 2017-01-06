Красноярск. Красноярский край. Уголовное дело по факту отравления четырех человек суррогатным алкоголем возбудили в Красноярске.

Как сообщает портал «Городские новости Красноярска» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю, 5 января около 23 часов в общежитии по адресу ул. Гастелло, 17, были обнаружены тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины.

Как сообщили следователи, компания целый день распивала спиртное. Родственники "баловались" и алкогольным коктейлем в пластиковых бутылках «Тайм-аут», который приобрели в одном из павильонов города. Спиртное направлено на экспертизу. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).