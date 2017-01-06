Ижевск. Удмуртия. Всенощную службу в ночь перед Рождеством совершит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Богослужение пройдет в Свято-Михайловском соборе Ижевска.

Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, 6 января в 16.00 начнется Всенощное бдение, которое продлится до 00.00 7 января. После чего управляющий епархией митрополит Викторин возглавит в соборе Божественную литургию – торжественную службу, приветствующую рождение Христа.

Кроме того, 8 января митрополит Ижевский и Удмуртский совершит Божественную литургию в кафедральном соборе Александра Невского. Начало богослужения – 8.00