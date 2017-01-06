Ижевск. Удмуртия. В местах массовых гуляний в Удмуртии будут работать полевые кухни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

В Ижевске полевая кухня будет развернута у Александро-Невского Собора 6 января с 17.30. Служба по случаю Рождества Христова в Соборе будет завершена к 18 часам, поэтому на выходе, после завершения, любой желающий сможет попробовать вкусную кашу и горячий чай.

Еще одна полевая кухня будет работать на окраине Глазова в деревне Сыга, около церкви Георгия Победоносца с 15 час. 00 мин 6 января.