Москва. Россия. В ближайшие месяцы в российские войска будут поставлены комплексы технических средств, средств связи шестого поколения различного базирования и применения.

Об этом, со ссылкой на Минобороны России сообщает агентство «Интерфакс-АВН».

«В ближайшее время в войска планируется поставить комплексы технических средств, комплексы средств связи шестого поколения различного базирования и применения, унифицированный ряд телекоммуникационного оборудования модульного типа», — отметили в министерстве.

Отметим, что переход армии с аналоговых на современные цифровые средства связи осуществляется уже несколько лет. В 2016 году российская армия получила около 22 тыс. средств связи, что на 6% превышает аналогичный показатель 2015 года.