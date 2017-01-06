Ижевск. Удмуртия. Новогодние каникулы в Удмуртии плавно перетекают в рождественские и вот уже остается пара дней до окончания праздников. Собираемся с силами и отмечаем Рождество!

Рождественские гуляния пройдут сразу в нескольких местах - 7 января в 11.00 на площади перед Свято-Михайловским собором, а также 7 января, 12.00 в Парке Космонавтов. Вход свободный.

Ледовый фестиваль ангелов и архангелов откроется в Ижевске 8 января. На площадках около Свято-Михайловского собора, музея воды появятся ледовые скульптуры ангелов и архангелов. Полюбоваться ледяными фигурами можно будет до 19 января.

«Рождественский концерт» скрипачки Ксении Благович состоится в Национальном музее им. К.Герда. В программе концерта – праздничная музыка И.С. Баха, А. Вивальди, В.А. Моцарта, Й. Штрауса, Ф. Крейслера и других композиторов, исполненная на старинной итальянской скрипке XVIII века. Начало концерта 7 января в 17.00. Цена билета – 500 рублей. В стоимость билета входит посещение музейной экспозиции «Природа Удмуртии». Билеты в кассах музея.

Выставка «Варежки да валенки» проходит в выставочном центре «Галерея». Здесь можно увидеть самые разные изделия, выполненных руками ижевских мастериц. Время работы выставки с 9.30-20:00, до 14 января.

Еще один концерт «Рождественские встречи Анны Плотниковой» - пройдет в ДК «Аксион». Народная артистка Удмуртии Анна Плотникова проводит большой юбилейный концерт «Арганэ, я жингырты туннэ!». Начало 7 января, в 17:00. Билеты можно забронировать по тел. 550-111

Выставку керамики Любови Грачёвой «Дорога к храму» можно увидеть в арт-центре «Грифон». Техника, в которой работает Любовь Грачева, уникальна: в одной работе могут сочетаться несколько видов глины — фаянс, красная глина, шамот. Кроме того, художница покрывает работы смальтой, солями, глазурью, добиваясь удивительных цветовых эффектов. Выставка продлится до 23 января, время работы: вт.-четв.: 14.00-19.00, сб 12.00-19.00, вс, пн. выходной. Вход: 100 руб. (Для школьников, студентов и пенсионеров — 50 руб.). Информация по тел.: 43-49-97