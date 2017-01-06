Италия. Российский лыжник Сергей Устюгов снова выиграл этап престижной многодневки «Тур де Ски» в Италии - гонку на 10 километров. Это уже пятая подряд победа россиянина на этих соревнованиях.

Как сообщает «Лента.ру», спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту и 47,9 секунды. Второе место занял француз Морис Манифика, уступивший россиянину 0,4 секунды. Третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Он отстал от Устюгова на 16,6 секунды.

Свою победу россиянин посвятил своей маме, которая 6 января отмечает день рождения. Напомним, ранее Устюгов неожиданно для всех победил в скиатлоне, спринте и масс-старте. До этого от соревнований по подозрению в допинге были отстранены российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов, а также Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Впервые гонка «Тур де Ски» была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102.