Минск. Белоруссия. Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса была убита в Борисовском районе Минской области. Информацию об этом подтвердил председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин.

Как сообщает «Sputnik», подозреваемая в убийстве настоятельницы задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленница является гражданкой Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем, сообщила пресс-служба Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви.

По информации монастыря, настоятельница Василисса приехала в Беларусь из Украины, была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, после образования сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси — была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.