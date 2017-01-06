Ижевск. Удмуртия. Органы местного самоуправления Ижевска в связи с необходимостью очистки дворовых территорий, дорог, а также межквартальных проездов, обращаются к горожанам с просьбой не мешать работе коммунальной техники. Автомобили, препятствующие работе дорожной техники в ночное время, будут эвакуированы.

С 22 часов 6 января до 4 часов 7 января будет проводится работа, с установленными временными дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 8.5.4 «Время действия» по участкам дорог:

- ул. Красногеройская (от Удмуртской до Тельмана),

- ул.50 лет Пионерии,

- ул. оружейника Драгунова,

- 40 лет ВЛКСМ (от Пушкинской до Удмуртской),

- межквартальный проезд от ул. Бабушкина до ул. Халтурина вдоль домов 106 и 112,

- ул. Коммунаров (от Лихвинцева до Красногеройской).

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию и ремонту дорог горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

Информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона - 998-072; МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», тел. 78-72-78.